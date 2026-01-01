ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会は１日、２０２５年次（２０２５年１月１日〜１２月３１日）のボートレースの売り上げ、利用者数を発表した。総売上は２兆６１２３億３４３２万９６００円。前年比は１０３・６％。総利用者数は前年比１０１・３％となる４億７５７３万４８６４人。開催日数は４６１０日。２０２４年の４６２５日より１５日、少なかった。また、電話投票による売り上げは前年比の１０５・４％となる２兆１１２０億７７