去年8月の集中豪雨で被害を受けた霧島市の神社などでは、今年1年の平穏を願う声も聞かれました。 去年8月の集中豪雨では、霧島市と姶良市であわせて1人が死亡、5人がけがをし、住宅およそ1400棟が浸水するなどの被害が出ました。 霧島市の上床公園では1日朝、初日の出を見に市民らが集まり、今年1年の平穏を願いました。 （中学生）「災害が少しでも減って復興が早くなってもらうことを望んでいます」 多くの初詣客が訪れる霧