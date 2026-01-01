メ～テレ（名古屋テレビ） 元日のきょうは、各地で多くの人が初詣に訪れました。 三重県の伊勢神宮には深夜から多くの人が集まり、一年の感謝をささげ新年の平安を祈りました。 名古屋市の熱田神宮でも多くの参拝客が手を合わせました。 「今年は午年なので、駆け抜けて頑張っていろんなことをやってみたい」「今年はまず成人式があるのでそれを楽しみたいのと、就活があるのでそれも頑張りたい」「仕事もプライベ&