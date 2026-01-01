メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の郵便局で年賀状配達の出発式が行われました。 出発式は名古屋西郵便局で行われ、大村秀章知事らがテープカットを務めました。 その後、郵便事業が始まった明治時代の制服をまとった配達員を先頭に約50人の配達員が年賀状を積んだ電動バイクで配達へ向かいました。 年賀状受け取った人は、「新しい年が始まったという感じがある」と気持ち新たに話しました。 東海3県で元日