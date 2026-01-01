メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市では元日に一足早く「二十歳のつどい」が行われました。 高山市の上宝地区と奥飛騨温泉郷地区ではこの地を離れている人たちが少しでも式典に出席できるようにと昔から元日に成人式を行ってきました。 式典には21人が出席し、代表の福井琉空さんと中本琴乃さんが「大人としての自覚と責任を大切にしながらも自分らしさを失わずに歩んでいきたい」と述べました。 参加者は全員