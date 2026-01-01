岐阜県高山市では元日に、「二十歳のつどい」が開かれました。 【写真を見る】成人を感謝し恩師や旧友と再会を楽しむ岐阜・高山市で「二十歳のつどい」 進学や就職で、地元を離れる若者が多い飛騨地方では、毎年正月の恩師や旧友との再会を楽しみました。帰省に合わせて、年始に式典を開いています。 1日は高山市の上宝地区と、奥飛騨温泉郷地区で、今年度中に二十歳になる21人が式典に出席しました。 代表の2人が、感謝の気