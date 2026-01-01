権藤博（野球評論家／87）長いお付き合いになった。日刊ゲンダイからコラム執筆の依頼があったのは、2010年の5月だった。以後、今は隔週金曜日に掲載されている連載＜奔放主義＞は、通算で400回を超えた。おかげさまで多くの方から声をかけていただく。【権藤博の「奔放主義」】打者にとって藤浪晋太郎ほど嫌な投手はいない。本人はもちろん、ベンチがそう割り切れるか「権藤さんのコラムは面白い！」あるパーティーで顔を合わ