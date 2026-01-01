◆プロレスリング・ノア「ＮＯＡＨ“ＴＨＥＮＥＷＹＥＡＲ”２０２６」（１日、日本武道館）フリーアナウンサーの古舘伊知郎が１日、日本武道館で行われたプロレスリング・ノアの大会を生配信した「ＡＢＥＭＡ」のプロレス実況で復活した。古舘は、１９７７年のテレビ朝日への入社から毎週金曜夜８時に放送されていた新日本プロレスの中継番組「ワールドプロレスリング」で実況を担当し、８７年３月の勇退まで「四次元