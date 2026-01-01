お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が１日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ママ友問題で悩む視聴者にアドバイスを送った。動画内で様々な相談に回答した藤本は「いやー難しいね本当、ママ友…」とつぶやいたものの「気の持ちようじゃない？やっぱり」とキッパリ。「気の持ちようだと思えば重く考えるのか、そんなもんかって思うのか。でも全ては癖付けだと思うんだよね。気