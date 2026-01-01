昨年７月８日にモーニング娘。を卒業した生田衣梨奈が、１月１日付で吉本興業に所属したことが分かった。この日、同社が発表した。生田は２０１１年にモーニング娘。９期メンバーとして加入し、２３年１１月からは１０代目リーダーとして活躍。昨年７月８日に日本武道館で行われた卒業コンサートをもって、１４年半在籍したグループおよび、ハロー！プロジェクトから卒業していた。生田は「このたび、ご縁をいただき吉本興業