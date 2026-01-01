ブロンコビリーが展開するレストラン「ステーキハウス ブロンコビリー」と「とんかつ かつひろ」で、2026年1月2日から福袋を販売します。便利なグッズにドレッシング、クーポンまで入った豪華福袋オリジナルグッズが入った福袋が、「ステーキハウス ブロンコビリー」と「とんかつ かつひろ」から、それぞれ販売されます。・お買い物保冷バッグ画像左の大容量ショッピングバッグは、レジカゴサイズ。カラフルなヘリンボーン柄の中に