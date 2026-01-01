名古屋のホテルでは新作の振袖などを集めた「大振袖博」が始まりました。 【写真を見る】華やかな花柄など新作の振袖1500枚以上並ぶ名古屋のホテルで「大振袖博」 このイベントは、東海地方でショッピングセンターを展開する「ヨシヅヤ」が毎年開いているものです。 ここ数年の根強い人気はくすみカラー。 会場には大きな花柄の振袖など1500枚以上が並び、来年以降の成人式用の振袖を選ぶ家族連れらが訪れました