（台北中央社）ツァイ・ミンリャン（蔡明亮）監督の代表作「愛情萬歳」（1994年）が4Kリマスター版としてよみがえり、12月31日夜、台北市の大安森林公園野外音楽堂でアジア初上映された。上映会にはツァイ監督や主要キャストのヤン・グイメイ（楊貴媚）、リー・カンション（李康生）が出席し、約1000人の観客と共に涙を流しながら新しい年を迎えた。1990年代の台北に暮らす男女3人の若者の、愛への渇望や孤独を描いた同作。ベネチ