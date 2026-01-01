肥満は体脂肪の蓄積にとどまらず、全身の代謝に影響を及ぼし、糖尿病、高血圧、脂質異常症といった生活習慣病のリスクを高めます。特に内臓脂肪が過剰に蓄積した状態は、メタボリックシンドロームと呼ばれる病態と関連し、心筋梗塞や脳梗塞といった重篤な疾患のリスクを数倍高めるとされています。これらの疾患は相互に関連し、早期発見と介入が重要です。肥満と代謝異常の関係を理解し、予防に努めることが求められます。