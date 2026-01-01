森保ジャパン発足から7年が経過した。現在チームの中核を担う選手たちほぼ全員が森保一監督に見出され、日本を背負う存在へと成長してきた。2025年はケガ人続出の最終ラインの中で急台頭したDF鈴木淳之介、次世代の日本を担う19歳MF佐藤龍之介ら計25名の選手が代表デビューを飾っている。今や大半の選手が欧州でプレーするようになり、日本との行き来は「めちゃくちゃ大変なこと」と森保監督も理解を示す。「時に愚痴こぼして