¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¡Øayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026 A We are ayu -ep.Seichi-¡Ù¤ò¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£ ¢£¡Öº£¤Þ¤Ç¤â ¤³¤ì¤«¤é¤â ¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â ÁÛ¤¤¤Ï1¤Ä¡× ¡Ö»äÃ£¤Ï¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¤³¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤Î»þÂå¤Ç¤â¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Âç¤­¤ÊÇò¤¯ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥¹¥Æー¥¸Ãæ±û