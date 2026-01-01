【その他の画像・動画等を元記事で観る】 堂本剛が、1月3日に放送される『ごぶごぶ正月SP』に出演する。 ■堂本剛、年間3万食も出るという名物“ホットケーキ”を堪能 ダウンタウン浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う番組『ごぶごぶ』。音楽、ドラマ、アートなど幅広い分野で独自の表現を発信し続ける日本エンターテインメント界を代表するトップアイドル・堂本剛が、相方として『ごぶご