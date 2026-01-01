【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマの新曲「アドレナ」を1月4日に配信リリースすることが決定。さらにジャケット写真が公開された。また、2026年開催の”アジア10大ドーム＆スタジアムツアー”の国内5ヵ所の会場・日程が発表された。 ■YOASOBIは、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』のOPテーマとEDテーマを担当 YOA