この記事をまとめると ■ND型ロードスターは販売されてから10年が経過している ■趣味性の強いモデルだが実用性もある程度担保されている ■次期モデルが登場すると値上がりが予想されるのでいまのうちに買っておくのが吉だ NDロードスターのよさを深掘り 2014年9月4日に開催された「マツダロードスター THANKS DAY in JAPAN」。会場となったアンフィシアター（千葉県浦安市）に赴き、4代目となるNDロードスターがデビューする瞬