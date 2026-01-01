2025年は9月23日に宮西尚生（日本ハム）が通算900試合登板、9月30日に田中将大（巨人）の日米通算200勝を達成するなど、投手陣の数々の記録が達成された。今年も達成されそうな投手陣の記録を見ていくと、益田直也（ロッテ）が名球会の基準のひとつにあたる通算250セーブに残り2つに迫り、通算800試合登板も残り31試合となっている。通算250セーブ、通算800試合登板の達成が今季あるか注目だ。昨季11勝を挙げカムバック賞を