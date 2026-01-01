アイドルグループ「ＳＫＥ４８」が１２月３１日から１月１日にかけて名古屋市内のＳＫＥ４８劇場でカウントダウンライブ「ＳＫＥ（サカエ）の大晦日はまだ終わらん２０２５→２０２６」を開催。熊崎晴香（２８）、浅井裕華（２２）、相川暖花（２２）ら１９歳以上のメンバー３８人が出演した。ライブの最後には「全力のパフォーマンス！３チーム体制によるチームワークと団結力！私たちはあなたの挑戦を待っています！