吉本新喜劇の小寺真理（34）が1日、自身のインスタグラムを更新し、新年のあいさつを行った。 【写真】写真集を出すだけあって、スタイルの良さが際立ちます 「あけましておめでとうございます。2026年もよろしくお願いします」と投稿し、短い丈のスカートにスタイルの良さが際立つタイトなジャケットを着て足を組む写真を添えた。 フォロワーからは「可愛い～なぁ～」、「今年も応援しておりま