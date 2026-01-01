明日2日〜3日は日本海側だけでなく、普段、雪の少ない関東や近畿中部など太平洋側でも雪が強まったり、雪が積もったりする可能性があります。Uターン時は各交通機関に影響が出るおそれがありますので、最新の天気予報や交通情報を確認し、時間に余裕を持って出発してください。いつもは雪が少ないエリアで雪が積もる可能性あり明日2日〜3日は強い冬型の気圧配置が続く中、上空に寒気を伴った気圧の谷が本州付近を通過するでしょう