吉本興業は１日、「モーニング娘。’２５」を卒業した生田衣梨奈とマネジメント契約を締結したと発表した。生田は２０１１年１月に「モーニング娘。９期メンバーオーディション」に合格し、「モーニング娘。」９期メンバーに選ばれた。２３年１１月に「モーニング娘。」１０代目リーダーに就任。２５年７月８日、日本武道館で行われたコンサートをもって、１４年半在籍したグループおよびハロープロジェクトから卒業した。これ