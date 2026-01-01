ブラジルのスポーツ紙「ランセ」電子版が１２月３１日、ブラジル人ＦＷネイマールがサントスと２０２６年末まで契約を延長したと報じた。ネイマールは２５年１月末にアルヒラル（サウジアラビア）からサントスへ移籍し、同年末までの契約を結んでいた。２５年も故障が多く、ブラジルリーグで３４試合中２０試合に出場して８得点１アシストをマーク。ブラジル代表には２０２３年１０月以来、招集されていないが、本人は「２６