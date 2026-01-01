ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 元モー娘。生田衣梨奈、吉本興業所属に「自分らしさや元気を届けたい… オリコンニュース 元モー娘。生田衣梨奈、吉本興業所属に「自分らしさや元気を届けたい」 2026年1月1日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 元モーニング娘 の生田衣梨奈が吉本興業とマネジメント契約を結んだ 「もっと多くの方に自分らしさや元気を届けたい」とコメント 記事を読む おすすめ記事 元なでしこ・山崎円美さん「戸籍上の性別を変更」して結婚を発表 勇気振り絞り告白「引退できた理由…」 2026年1月1日 2時7分 矢沢洋子 紅白出演の父・矢沢永吉「かっこよすぎ」も…出演17分後には自宅の驚くべき行動明かす 2026年1月1日 5時30分 3歳男児が9階から転落し死亡 両親が初詣に出掛けている間にベランダから転落したか 東京・新宿区 2026年1月1日 11時56分 長澤まさみ、結婚を発表 映画監督の福永壮志氏と「お互い支え合いながら日々の生活を大切に」【コメント全文】 2026年1月1日 12時1分 本郷奏多、一般女性と結婚を報告「お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」 2026年1月1日 0時3分