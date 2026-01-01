三重県の伊勢神宮では初詣に訪れた大勢の人で賑わっています。 【写真を見る】新しい年への思い込め初詣にぎわう三重・伊勢神宮3が日で40万人参拝の見込み 伊勢神宮内宮の宇治橋は初詣の参拝客で大混雑。三が日の参拝客数は、およそ40万人になる見込みで訪れた人は新しい年への思いを込めて手を合わせていました。 （参拝客）「仕事をもっとがんばりたい」「家族みんな笑顔で（過ごしたい）」「（マラソンで）自己ベストを