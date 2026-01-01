「燃料電池のセンチュリー」も特別製作！毎年正月の恒例イベントとなっている「東京箱根間往復大学駅伝競走」（以下、箱根駅伝）の第102回大会が、2026年1月2日から3日にかけて開催されます。協賛企業のトヨタは、本大会から提供車両をすべて電動モデルでまかなうと発表しました。【全車電動！】これが今年の「箱根駅伝サポートカー」です（写真で見る）第102回箱根駅伝の開催に当たり、トヨタが2025年12月22日に公表した提供