能登半島地震から2年。液状化現象の被害が広がった新潟市では、対策事業の検討が進められています。 能登半島地震では新潟市の広い範囲で液状化が発生し、住宅被害は1万8000棟を超えました。多くの被害が出た西区と江南区にある3つの地区で、液状化を防ぐ対策工事の実施が検討されています。 ■対象地区の自治会長 「液状化対策を一刻も早く実施してもらいたいが、地区内に賛成と反対の人がいる。市は色々と説明を尽くし