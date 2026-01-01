明けましておめでとうございます。あす2日（金）は、北日本や東日本から西日本の日本海側では、きょう1日（木）に引き続き雪が降るでしょう。あすはさらに寒気が強まり、雪の範囲が広がる見込みです。東日本から西日本の太平洋側でも雲が多く、所々で雪や雨が降るでしょう。九州や四国の平地などでも雪の積もる所がありそうです。また夕方以降は関東でも雪雲が発生し、東京で初雪となる可能性もあります。北日本はあすにかけて、東