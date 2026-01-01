お笑いコンビ「天竺鼠」が自身が解散を発表しました。メンバーの川原克己さんのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公表されました。川原克己さんと、瀬下豊さんの２人は、約20年以上にわたり活動してきた天竺鼠の解散理由として、「昔の友達の頃に戻りたい」という思いが挙げられています。 【写真を見る】【 天竺鼠 】解散を発表「昔の友達の頃に戻ろう」「各々の幸せを考えた時に、解散ということが、自分らにとって、ベスト」