◆女子サッカー皇后杯決勝ＩＮＡＣ神戸１―２広島（１日・ＭＵＦＧスタジアム）ＷＥリーグ同士の一戦は、広島がＩＮＡＣ神戸を２―１で下し、初優勝を飾った。１―１で迎えた後半アディショナルタイム１分、広島はなでしこジャパンＦＷ中嶋淑乃が右足で劇的決勝ゴールを奪った。＊＊＊２５年６月からチームを率いる広島・赤井秀一監督は「数多くのサポーターが駆けつけ、選手の後押しをしてくれたことに感