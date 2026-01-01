歌手の小林幸子（72）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、1964年のデビュー以来初めて1カ月の休暇を取ることを報告した。「新年あけましておめでとうございます今回、61年以上芸能生活をしてきて、初めてまる一ヶ月のお休みを頂きます」と伝え、「ずっと、朝起きたら今日は何しようか？という、生活をしてみたくて、今回スタッフとも話をして、１ヶ月リフレッシュの時間をもらいました」と理由を説明。「１ヶ月後、