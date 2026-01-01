1日、新年を迎えた米ニューヨークのタイムズスクエア（共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨーク中心部の繁華街タイムズスクエアで12月31日から1月1日にかけ、新年を祝う恒例のカウントダウンイベントが開かれた。寒空の下、集まった参加者らは10秒前から声を合わせてカウントダウン。新年を迎えた瞬間に色とりどりの紙吹雪が舞い、「ハッピーニューイヤー」と叫びながら思い思いに良い年へと願いを込めた。タイムズスクエア