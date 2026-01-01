ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２６）の新年の誓いが称賛されている。自らのＳＮＳで「２０２５年は多くの点で物足りなさを感じた１年でしたが、同時に貴重な経験もできたと感じています。これからも努力を続け、よりいいアスリート、そして人間になれるように努めていきます。１年を通して見守っていただき、ありがとうございました。２０２６年も変わらぬ応援をよろしくお願いいたします」と思いを記した。ルーキ