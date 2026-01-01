「馬事公苑」ってどんなところ？東急田園都市線・桜新町駅から徒歩19分。世田谷区の閑静な住宅街に佇む「馬事公苑」は、JRAが昭和15年(1940)に馬事振興の拠点として開苑させた“馬のいる”緑豊かな都市公苑です。「東京2020オリンピック・パラリンピック」の馬術競技会場となったことを機に整備が進み、2023年にリニューアルオープンしました。苑内は東京ドームおよそ4個分の広さを誇る開放的な空間。桜をはじめ、四季折々の花や木