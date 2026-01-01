学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「日テレ」はなんの略？「日テレ」はなんの略か知っていますか？ヒントは、テレビ局の名称です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「日本テレビ放送網株式会社」を略した言葉でした！日テレとは、昭和28年（1953）に、