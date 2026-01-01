タレントの若槻千夏（41）が1日放送の「しゃべくり007×上田と女が吠える夜も緊急参戦！元日4時間SP」（前8・00）に出演。驚きの前世を明かす場面があった。前世を占ってもらったことがあるという人はいるかとの問いに、若槻とお笑いタレントのいとうあさこ、大久保佳代子が手を挙げた。若槻は「私は、ヨーロッパの盗人って言われたんですよ」と衝撃の発言。スタジオからは大爆笑と共に「ウソだろ！」とのコメントも上がっ