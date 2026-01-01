北朝鮮の金正恩総書記は新年の祝賀式典で演説し、「偉大な勝利が我々を呼んでいる」として結束を呼びかけました。朝鮮中央通信によりますと、金正恩総書記は31日夜に平壌で行われた新年の祝賀式典に、李雪主夫人や娘らとともに出席しました。金総書記は演説で、2025年について「祖国の力と尊厳を高めた」とし、「全てを完璧に締めくくった」と振り返りました。また、ウクライナ侵攻を続けるロシアに派遣された兵士らを念頭に、「遠