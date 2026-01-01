気象庁は１日、関東甲信地方で２日昼過ぎから３日にかけて山地で大雪になるところがあると発表した。同庁によると、日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、関東甲信地方の上空約５５００メートルにマイナス３６度以下の強い寒気が流れ込む。このため、関東地方南部の平地でも積雪となるところがあるという。降雪量の予報は、１日午後６時からの２４時間で、関東地方北部の山地で最大１０センチ、平地で４センチ、箱根か