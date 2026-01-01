タレントの北斗晶が1月1日、自身のアメブロを更新。家族で迎えたお正月の様子を明かした。【映像】北斗晶の義娘・凛、2歳長女・寿々ちゃんの無邪気な姿を公開北斗は「2026年 新年明けましておめでとう御座います。2025年〜2026年になった時に家族皆で記念写真」と家族での記念写真を公開した。続けて「家族皆が揃って元気で新年を迎えられ感謝。しかし…うちのすーちゃんは宵っ張り。日が回って、新年のご挨拶が終わって帰り