言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、人間関係や生き方、そして日本の文化に関わる言葉が集まりました。頭を柔らかくして挑戦してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ぼうめい□□□□じゃ□□せい答えを見る↓↓↓↓↓正解：じん正解は「じん」でした。▼解説それぞれの言葉に「じん」を入れると、次のようになります。じん