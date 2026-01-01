新年を迎え、河北町児童動物園できょう今年の干支・午に合わせたイベントが行われました。 【写真を見る】午年スタート 河北町児童動物園でポニーに特別なプレゼント（山形） 雪が舞う中、河北町谷地八幡宮では、午前中から多くの人が初詣に訪れ、それぞれの願いを込めて手を合わせていました。そして、隣にあるこちらでは。佐藤友美アナウンサー「午年が始まったきょう、こちらの動物園では三が日限定で鳥居