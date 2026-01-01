J1アビスパ福岡は1日、DF安藤智哉（26）がドイツ1部ザンクトパウリへ完全移籍すると発表した。安藤は190センチの長身センターバックで、2021年に愛知学院大からJ3今治に入団。J2大分を経て、今季加入した福岡ではリーグ戦36試合に出場し、守備の要として活躍した。空中戦の強さに加え、金明輝監督が掲げる攻撃的な戦術の下、3バックの中央や左でプレー。積極的な攻め上がりも見せ、チーム2位の4得点を記録した。国内組で編成