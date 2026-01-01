2026年1月1日午後3時半ごろ、北海道千歳市の市道で歩行者の20代男性が乗用車にはねられる事故がありました。事故があったのは、千歳市梅が丘3丁目の市道です。警察によりますと、午後3時半ごろ、車道を歩いていた外国籍の20代男性が正面から来た乗用車にはねられたということです。男性は頭蓋骨骨折の疑いで病院に搬送されましたが、意識はあり命に別条はありません。警察が当時の状況を詳しく調べています。