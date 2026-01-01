1月1日、新潟市のショッピングセンターで「初売り」が始まりました。午前8時の開店と同時に多くの人が詰めかけたのは、新潟市江南区のショッピングセンターで始まった「初売り」。衣料品や日用品などの福袋やセール品が並ぶなか、特に買い物客の注目を集めていたのは飲食店や食料品の福袋です！県産コシヒカリや食料品などがお得に詰め合わせになった「福カート」のほか、お菓子やカップ麺の詰め放題企画