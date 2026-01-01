フジテレビの伝説的番組「クイズ＄ミリオネア」（後5・00）が1日、2026年新春特番として13年ぶりに放送された。「ファイナルアンサー？」の名セリフで人気を集めたみのもんたさんは昨年3月に死去。この日の放送では“2代目”の司会者を嵐の二宮和也（42）が務めた。番組の冒頭、二宮は「あなたの人生を変えるかも知れない『クイズ＄ミリオネア』がきょう13年ぶりに復活します。2代目司会者を務める二宮一成です、よろしくお願