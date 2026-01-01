皇居では1日、天皇皇后両陛下が新年の挨拶を受けられる「新年祝賀の儀」が行われ、悠仁さまが初めて出席されました。午前11時ごろ、両陛下は、長女の愛子さまや秋篠宮ご夫妻、次女の佳子さま、長男の悠仁さまなど皇族方と共に、宮殿で三権の長などから挨拶を受けられました。陛下は「新しい年を共に祝うことを誠にうれしく思います。年頭にあたり、国民の幸せと国の発展を祈ります」と述べられました。愛子さまは今年も陛下の妹の