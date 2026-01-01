JR東海は、東海道新幹線「N700S」の一部の車両で、完全個室タイプの座席を2026年10月1日から本格的に導入すると明らかにしました。個室には、レッグレストが付いたリクライニングシートなどが設置される予定で、空調や照明なども自由に調整ができるということです。個室を備えた東海道新幹線の車両は、2003年に引退した100系を最後に走っておらず、23年ぶりの復活となります。1人から2人が利用できる個室を1編成に2