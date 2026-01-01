長嶋茂雄さんが走った伊豆の国市にある「長嶋茂雄ロード」完成までの秘話。スポーツ報知で連載した「ありがとうミスター」から長嶋さんの秘話を紹介する。＊＊＊＊＊長嶋茂雄さんが現役時代に自主トレを行った静岡・大仁（おおひと）町（現・伊豆の国市）には「読売巨人軍長嶋茂雄ロード・ランニングロード」（総延長７・５キロ）がある。発案から誘致を経て、２０１６年の完成まで関わった金子佳史さんが思いを語った。金